Eventi spettacoli e tour guidati | l' Ospedale di Baggiovara festeggia i suoi primi 20 anni

Modenatoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena invita tutta la cittadinanza, sabato 29 novembre, all’evento In the Hospital all’interno dell’Ospedale Civile organizzato nell’ambito del programma di celebrazioni dei 20 anni dell’Ospedale che fu inaugurato il 2 giugno del 2005. Un appuntamento. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

