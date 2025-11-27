Eventi spettacoli e tour guidati | l' Ospedale di Baggiovara festeggia i suoi primi 20 anni
L’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena invita tutta la cittadinanza, sabato 29 novembre, all’evento In the Hospital all’interno dell’Ospedale Civile organizzato nell’ambito del programma di celebrazioni dei 20 anni dell’Ospedale che fu inaugurato il 2 giugno del 2005. Un appuntamento. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
L’ospedale di Baggiovara compie 20 anni, sabato 29 novembre una giornata di eventi In programma spettacoli, tour guidati, mostre fotografiche e intrattenimento musicale... - facebook.com Vai su Facebook
Ciao ragazzi, mi chiamo Tommaso, e devo raccontarvi un viaggio da sogno. Mi sono laureato da poco e ho deciso di farmi un regalo, ossia un tour negli Stati Uniti all’insegna del basket NBA, col mio amico del cuore. Varie tappe, tenendo per ultima quella dell Vai su X
Sessant’anni di Pro Loco: "Eventi e tour guidati: così valorizziamo la città" - Non poteva essere altrimenti per il concerto con cui la Pro Loco di Santarcangelo ha festeggiato i 60 anni di attività. Secondo ilrestodelcarlino.it
Tour guidati alla scoperta dei polittici - Le Valli del Legno, viaggio culturale e artistico che ti racconta il valore delle radici e la forza dell’innovazione tra le Magnifiche Valli, ... Si legge su ecodibergamo.it