Europei di Nuoto in Vasca Corta l’Italia a Lublino per le medaglie | dal 2 dicembre in gara

Roma – Dal 2 al 7 dicembre l’Italnuoto tornerà in gara agli Europei in Vasca Corta, in Polonia. A Lublino ci saranno 32 Azzurri pronti a puntare al podio, convocati dal direttore tecnico Cesare Butini. L’Italia, nella storia della competizione, ha conquistato 264 medaglie, tra cui 82 ori e titoli, insieme a 96 argenti e 86 bronzi. Nell’ultima edizione del 2023, la Nazionale Tricolore ha staccato la secondo posizione nel Medagliere Finale. I convocati, la dichiarazione di Cesare Butini e il programma delle gare – Fonte Federnuotofedernuoto.it. Il direttore tecnico Cesare Butini, in accordo con la commissione tecnica, ha dunque selezionato: Lisa Angiolini (CarabinieriVirtus Buonconvento), Sara Curtis (EsercitoCS Roero), Silvia Di Pietro (CarabinieriCC Aniene), Simona Quadarella (CC Aniene), Costanza Cocconcelli (Fiamme GialleNC Azzurra 91), Alessandra Mao (Team Veneto), Emma Virginia Menicucci (EsercitoCC Aniene), Paola Borrelli (Fiamme GialleIn Sport Rane Rosse), Agata Maria Ambler (Team Veneto), Anita Gastaldi (CarabinieriVO2), Irene Burato (Team Veneto), Anna Chiara Mascolo (CarabinieriH. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it