Nel 2022, un gruppo di alti ufficiali militari tedeschi a Berlino ha elaborato un piano strategico segreto per prepararsi all’eventualità di una guerra con la Russia. Questo piano, recentemente giunto all’attenzione pubblica grazie al Wall Street Journal, è noto come Operation Plan Germany (OPLAN). La sua imminente attuazione segnala un cambiamento significativo nella pianificazione della difesa e nella postura strategica della NATO e, in particolare, della Germania, che storicamente ha mantenuto un approccio più cauto nei confronti dei conflitti diretti. La natura e la portata del piano. L’Operation Plan Germany non è un semplice promemoria operativo, ma un monumentale documento classificato che si estende per oltre 1. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Europa, spunta il piano segreto per la guerra con la Russia: “800.000 soldati coinvolti”