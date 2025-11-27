Europa spunta il piano segreto per la guerra con la Russia | 800.000 soldati coinvolti
Nel 2022, un gruppo di alti ufficiali militari tedeschi a Berlino ha elaborato un piano strategico segreto per prepararsi all’eventualità di una guerra con la Russia. Questo piano, recentemente giunto all’attenzione pubblica grazie al Wall Street Journal, è noto come Operation Plan Germany (OPLAN). La sua imminente attuazione segnala un cambiamento significativo nella pianificazione della difesa e nella postura strategica della NATO e, in particolare, della Germania, che storicamente ha mantenuto un approccio più cauto nei confronti dei conflitti diretti. La natura e la portata del piano. L’Operation Plan Germany non è un semplice promemoria operativo, ma un monumentale documento classificato che si estende per oltre 1. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Contenuti che potrebbero interessarti
BM ON EL/, LA VIRTUS STAVOLTA CI VA VICINISSIMO: SE LA GIOCA FINO ALLA FINE, MA LA SPUNTA IL FENER 66-64 ? di #EUGENIOPETRILLO La ha dato tutto contro il ? campione d' Europa, ma alla fine è stato que - facebook.com Vai su Facebook
Beltran via dall'Europa? Ecco la situazione attuale ? Vai su X
Europa, spunta il piano segreto per la guerra con la Russia: “800.000 soldati coinvolti” - Nel 2022, un gruppo di alti ufficiali militari tedeschi a Berlino ha elaborato un piano strategico segreto per prepararsi all'eventualità di una guerra con la ... Secondo thesocialpost.it
800 mila soldati Nato pronti: spunta il piano segreto in caso di guerra con la Russia - Dopo l’invasione russa dell’Ucraina, la Germania è diventata un perno essenziale della infrastruttura difensiva europea. Si legge su msn.com
Oplan Deu, il piano segreto della Germania per la guerra con la Russia - È il piano segreto della Germania per la guerra contro la Russia. Da iltempo.it