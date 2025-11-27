Europa League Roma-Midtjylland 2-1

20.40 Importante successo per la Roma. Vantaggio giallorosso dopo soli 7':Pellegrini mette al centro,pregevole girata di destro al volo di El Aynaoui e sfera nell'angolo basso. I danesi faticano a entrare in partita, Dybala (al rientro) contribuisce a tenere in pugno il gioco.Soulè sfiora il palo dal limite. Dybala ed El Shaarawy costringono l'estremo danese agli straordinari.Emozioni nel finale. El Shaarawy finalizza in contropiede (83'). All'87' Paulinho accorcia su suggerimento di Simsir. Al 90' traversa di El Shaarawy. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

