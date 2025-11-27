Europa League Roma-Midtjylland 2-1 | grande festa all’Olimpico
(Adnkronos) – La Roma batte 2-1 il Midtjylland in un match della quinta giornata della fase campionato di Europa League, disputato allo stadio Olimpico. Per i capitolini gol di El Aynaoui al 7? ed El Shaarawy all’83’. Per i danesi rete di Paulinho all’87’. In classifica i giallorossi salgono a quota 9 punti, 3 in . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
