Europa League Roma-Midtjylland 2-1 | è festa all’Olimpico

La Roma torna a dettare legge in Europa e supera il temuto Midtjylland grazie a una prestazione di cuore, velocità e qualità. All’Olimpico arriva la prima vittoria europea della stagione dopo i due ko casalinghi contro Lilla e Viktoria Plzen, un successo che rilancia i giallorossi nella corsa alle prime otto del girone unico di Europa League. Protagonisti del match El Aynaoui nel primo tempo ed El Shaarawy nella ripresa, autori dei gol che hanno indirizzato la partita. Ai danesi non bastano impegno, organizzazione e la rete nel finale firmata da Paulinho per riaprire il confronto. A sorpresa il tecnico Gasperini schiera dal primo minuto Paulo Dybala, appena recuperato, inserendo anche Ghilardi in difesa ed El Aynaoui a centrocampo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Europa League, Roma-Midtjylland 2-1: è festa all’Olimpico

Altre letture consigliate

Europa League, in campo Bologna-Salzburg: Bernardeschi e Dallinga titolari Stadio Dall’Ara Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale https://www.rainews.it/maratona/2025/11/calcio-europa-league-girone-unico-quinta-giornata-bologna-salisburgo-ro - facebook.com Vai su Facebook

ULTIM'ORA EUROPA LEAGUE League Phase - 5^ giornata #RomaMidtjylland 2-1 tinyurl.com/RomaMitdjyllan… #SkySport #Roma #UEL #SkyUEL Vai su X

Roma-Midtjylland 2-1: video, gol e highlights - Con Dybala titolare (al rientro dopo l'infortunio del 2 novembre) decidono le reti di El Aynaoui (primo c ... Si legge su sport.sky.it

Roma-Midtjylland 2-1, le pagelle: El Aynaoui (7) si svela con un gran gol, El Shaarawy (7) che impatto, Dybala (6) - Decisivi i gol di El Aynaoui nel primo tempo e di El Shaarawy nella ripresa che indirizzano il ... Segnala msn.com

Roma-Midtjylland: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming l’Europa League in tempo reale - Midtjylland gara valida per la 5ª giornata di Europa League e in programma questa sera alle 18:45 allo stadio Olimpico di Roma e sarà visibile su Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252) oltre a Now ... Lo riporta tuttosport.com