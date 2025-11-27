Europa League la Roma supera il Midtjylland | 2-1 firmato El Aynaoui e El Shaarawy
Arriva la seconda vittoria consecutiva in campo continentale per la Roma, che supera 2-1 il Midtjylland nella quinta giornata della League Phase di Europa League. Tre punti molto importanti per la formazione di Gasperini, che aveva bisogno di questo successo per recuperare terreno rispetto alle prime otto posizioni in classifica e candidarsi fortemente alla qualificazione diretta agli ottavi di finale. Obiettivo centrato per i giallorossi, che per la prima volta nella competizione si impongono allo Stadio Olimpico dopo le sconfitte patite con Lille e Viktoria Plzen. La sfida si mette subito sui giusti binari per i ragazzi di Gasperini, che dopo 7 minuti sono già in vantaggio grazie alla rete di El Aynaoui, che firma l’1-0 con una conclusione al volo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Europa League, in campo Bologna-Salzburg: Bernardeschi e Dallinga titolari Stadio Dall’Ara Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale https://www.rainews.it/maratona/2025/11/calcio-europa-league-girone-unico-quinta-giornata-bologna-salisburgo-ro - facebook.com Vai su Facebook
ULTIM'ORA EUROPA LEAGUE League Phase - 5^ giornata #RomaMidtjylland 2-1 tinyurl.com/RomaMitdjyllan… #SkySport #Roma #UEL #SkyUEL Vai su X
Europa League, Roma-Midtjylland 2-1: gol di El Aynaoui, El Shaarawy e Paulinho - 1 grazie al gol di El Aynaoui su assist di Celik al 7’ e di El Shaarawy all’83’. Come scrive msn.com
La Roma continua a vincere: Midtjylland ko all’Olimpico. Allarme per Koné - 1 grazie alle reti di El Aynaoui ed El Shaarawy nella partita valida per la quinta giornata ... Riporta msn.com
Pagelle Roma-Midtjylland 2-1: El Aynaoui-El Shaarawy, poi Paulinho spaventa i giallorossi. Ansia per Koné - La Roma manda ko il Midtjylland e conquista i primi tre punti all'Olimpico nella competizione. Segnala sport.virgilio.it