Arriva la seconda vittoria consecutiva in campo continentale per la Roma, che supera 2-1 il Midtjylland nella quinta giornata della League Phase di Europa League. Tre punti molto importanti per la formazione di Gasperini, che aveva bisogno di questo successo per recuperare terreno rispetto alle prime otto posizioni in classifica e candidarsi fortemente alla qualificazione diretta agli ottavi di finale. Obiettivo centrato per i giallorossi, che per la prima volta nella competizione si impongono allo Stadio Olimpico dopo le sconfitte patite con Lille e Viktoria Plzen. La sfida si mette subito sui giusti binari per i ragazzi di Gasperini, che dopo 7 minuti sono già in vantaggio grazie alla rete di El Aynaoui, che firma l’1-0 con una conclusione al volo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Europa League, la Roma supera il Midtjylland: 2-1 firmato El Aynaoui e El Shaarawy