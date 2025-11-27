Europa League la Roma rompe il tabù Olimpico | 2-1 al Midtjylland

AGI - La Roma batte 2-1 il Midtjylland, in casa, nel match valido per la quinta giornata della prima fase di Europa League. Apre le marcature El Aynaoui dopo sette minuti ed El Shaarawy raddoppia all'83'. Non basta il gol di Paulinho (giunto all'87') ai danesi per evitare la prima sconfitta nella competizione (erano fino a ora a punteggio pieno, a quota 12). Seconda vittoria consecutiva in Europa per la squadra di Gasperini, che sale a 9 punti. Nella prossima giornata di Europa League, la Roma volerà a Glasgow per affrontare il Celtic (l'11 dicembre, alle 21). Il primo tempo: dominio giallorosso e infortunio. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Europa League, la Roma rompe il tabù Olimpico: 2-1 al Midtjylland

