La Roma vince 2-1 all'Olimpico contro il Midtjylland, nella quinta giornata di Europa League. La squadra di Gasperini si prende i tre punti contro la squadra danese, capolista in classifica e si porta a 9 punti, facendo un bel balzo in avanti. In casa giallorossa torna Paulo Dybala, schierato da falso nove. Sul fronte danese occhi puntati sulla stella Franculino, attaccante classe 2004 della Guinea. La Roma parte subito forte e sblocca la partita al 7'. Cross dalla destra di Celik, si coordina Neil El Ayanaoui, che di destro la mette all'angolino. Alla mezz'ora è costretto ad uscire Koné, dopo un pestone subito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Europa League, la Roma non si ferma più e stende 2-1 il Midtjylland