Europa League Bologna cala il poker | Salisburgo battuto 4-1
(Adnkronos) – Il Bologna vola anche in Europa League. I felsinei si impongono per 4-1 in casa sul Salisburgo grazie ai gol di Odgaard, Dallinga, Bernardeschi e Orsolini. Un successo importante per i ragazzi di Italiano che salgono a quota 8 portandosi nelle zone centrali della classifica e avvicinando la qualificazione al playoff. Quarto ko . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Europa League, Bologna-Salzburg 4-1: gol di Odgaard, Vertessen, Dallinga, Bernardeschi e Orsolini Stadio Dall’Ara Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2025/11/calcio-europa-league-girone-unico-quinta-giornata-bologna-salisburgo-rom - facebook.com Vai su Facebook
Europa League, successi per Aston Villa e #Porto. Poker del #Lille, pari #Fenerbahce Vai su X
Europa League: il Bologna cala il poker, Salisburgo ko - Vantaggio di Odgaard al 26', momentaneo pareggio di Vertessen al 43' per gli austriaci, poi le reti di Dallinga al 51', Bernardeschi al 53' e Orsolini all'86' (ANSA) ... Si legge su ansa.it
Il Bologna vola, 4-1 al Salisburgo in Europa League: spettacolo al Dall’Ara - Un diluvio di gol: da Odgaard a Orso, passando per Dallinga e Bernardeschi, a timbrare il primo successo casalingo nel torneo, che pesa e non poco in vista del rush finale, con annessa corsa ai playof ... Secondo sport.quotidiano.net
Europa League, Bologna cala il poker: Salisburgo battuto 4-1 - 1 in casa sul Salisburgo grazie ai gol di Odgaard, Dallinga, Bernardeschi e Orsolini. Lo riporta msn.com