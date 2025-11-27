Europa League Bologna cala il poker | Salisburgo battuto 4-1

(Adnkronos) – Il Bologna vola anche in Europa League. I felsinei si impongono per 4-1 in casa sul Salisburgo grazie ai gol di Odgaard, Dallinga, Bernardeschi e Orsolini. Un successo importante per i ragazzi di Italiano che salgono a quota 8 portandosi nelle zone centrali della classifica e avvicinando la qualificazione al playoff. Quarto ko . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

