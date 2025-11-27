Eurodeputata Christine Anderson | von der Leyen è la più corrotta che ci sia

La Anderson ha promesso di rivelare che cosa è realmente successo con i contratti da 35 miliardi di vaccini a mRNA di Pfizer. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Eurodeputata Christine Anderson: “von der Leyen è la più corrotta che ci sia”

Bruxelles, l'eurodeputata Anderson attacca Decaro: «Contatti mafiosi nel comitato Ue?» - Attacco dell’eurodeputata tedesca di Alternative für Deutschland Christine Anderson ad Antonio Decaro del Pd, indicato per la presidenza della Commissione Ambiente del Parlamento europeo: ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it

Un’eurodeputata di AfD associa Antonio Decaro alla mafia in un fotomontaggio sui social - Christine Anderson ha diffuso un post facendo riferimento all'inchiesta che ha colpito la consigliera comunale di Bari, Maria Carmen Lorusso. Da lettera43.it