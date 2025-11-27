Eugenio Finardi in concerto a Trecate | venerdì 28 novembre sul palco del Silvio Pellico
Venerdì 28 novembre, alle 21, sul palco del cineteatro Silvio Pellico di Treca torna la grande musica italiana con il concerto di Eugenio Finardi che, accompagnato dalla sua band, ripercorre 50 anni di carriera in "Tutto ’75-‘25".Per festeggiare i cinquant'anni dal suo primo album, Eugenio. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
