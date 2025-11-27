Eugenia Roccella | Il consenso? Giusto che il Parlamento ne discuta La sinistra vada oltre le mimose

Ilfoglio.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Mi hanno cercata, inseguita, persino insultata perché il Parlamento vuole sciogliere alcuni dubbi sul ddl relativo alla violenza sessuale e al consenso. Mi domando cosa c’entri il governo,. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

eugenia roccella il consenso giusto che il parlamento ne discuta la sinistra vada oltre le mimose

© Ilfoglio.it - Eugenia Roccella: "Il consenso? Giusto che il Parlamento ne discuta. La sinistra vada oltre le mimose"

Argomenti simili trattati di recente

eugenia roccella consenso giustoEugenia Roccella: "Il consenso? Giusto che il Parlamento ne discuta. La sinistra vada oltre le mimose" - "Le leggi si discutono in Aula, oltre i simbolismi del 25 novembre", ci dice la ministra della Famiglia e delle Pari opportunità. Secondo ilfoglio.it

eugenia roccella consenso giustoLegge sul consenso, la maggioranza frena. Bongiorno: “Pronta a gennaio”. Roccella: “Rischio è rovesciamento dell’onere della prova”. Giudice Roia: “Grave sbaglio” - processuale e probabilmente, ma questo non sta a me dirlo, una scusa per non approvare una legge di civiltà". Lo riporta quotidiano.net

eugenia roccella consenso giustoDdl stupro, Roccella: “Rovescia l’onere della prova”. Il magistrato Roia: “Falso, spetta al pm dimostrare l’assenza di consenso” - Il magistrato Fabio Roia risponde alle critiche della ministra: "Sarà sempre il pm a dovere dimostrare l'assenza di consenso" ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Eugenia Roccella Consenso Giusto