Età pensionistica in aumento fino ai 70 anni nei Paesi Ocse | cresce anche il divario di genere
ABBONATI A DAYITALIANEWS Le nuove proiezioni dell’Ocse. Secondo il ‘Panorama delle Pensioni 2025’ dell’Ocse, l’età pensionistica media è destinata a salire in modo significativo. Chi è andato in pensione nel 2024 lo ha fatto in media a 63,9 anni per le donne e 64,7 anni per gli uomini, mentre chi ha iniziato a lavorare quest’anno andrà in pensione, secondo le stime, a 65,9 anni per le donne e 66,4 anni per gli uomini. Età pensionistica nei vari Paesi. Il documento evidenzia che, sulla base delle norme attualmente in vigore, oltre metà dei Paesi Ocse aumenterà la propria età pensionabile. L’età normale di uscita dal lavoro oscillerà tra i 62 anni in Colombia (57 per le donne), il Lussemburgo e la Slovenia, fino a raggiungere i 70 anni o più in Paesi come Danimarca, Estonia, Italia, Paesi Bassi e Svezia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
