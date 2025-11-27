Estrazioni del Lotto di giovedì 27 novembre 2025 | la ruota di Napoli

Ecco le estrazioni del Lotto di oggi: BARI 30 06 24 65 34 CAGLIARI 03 65 15 77 79 FIRENZE 04 74 10 45 18 GENOVA 32 21 45 81 48 MILANO 25 05 15 78 86 NAPOLI 34 49 52 16 05 PALERMO 01 66 76 19 11 ROMA 60 16 79 22 21 TORINO 07 31 23 14 83 VENEZIA 75 09 06 34 31 NAZIONALE 64 12 18 30 88 10eLotto -. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Estrazioni del Lotto di giovedì 27 novembre 2025: la ruota di Napoli

