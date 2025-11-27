Estorsioni e associazione di stampo mafioso fra le accuse | arresti a Bari Carabinieri
Estorsioni, armi anche da guerra, droga, associazione di stampo mafioso: sono fra le accuse, numerose e a vario titolo, per cui è in corso un'operazione dei carabinieri antimafia tra Bari e città metropolitana. Colpito il clan Strisciuglio, stando agli investigatori.
