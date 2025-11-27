Estorsioni, armi anche da guerra, droga, associazione di stampo mafioso: sono fra le accuse, numerose e a vario titolo, per cui è in corso un’operazione dei carabinieri antimafia tra Bari e città metropolitana. Colpito il clan Strisciuglio, stando agli investigatori. L'articolo Estorsioni e associazione di stampo mafioso fra le accuse: arresti a Bari Carabinieri proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

