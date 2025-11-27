Esplosione trancia la mano a un meccanico Pneumatico scoppia ferito un altro operaio

Ilrestodelcarlino.it

L’esplosione gli trancia una mano di netto mentre sta montando uno pneumatico gonfio ad aria compressa. Cede il cerchione della ruota e una scheggia lo colpisce a un occhio. L’uomo cade a terra in una pozza di sangue. Il collega che gli è accanto, ferito anche lui, viene sbalzato di qualche metro. E in quell’istante, a causa della violentissima deflagrazione, parte del soffitto del capannone cede di colpo, facendo precipitare a terra calcinacci e pezzi di intonaco. Grida e terrore si disseminano immediatamente nell’area dell’officina del Team Piloti Forlivesi, in via Ca’ Albana, laterale di via Persiani, nella frazione di Carpena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

