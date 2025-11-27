Escursione nella Valle del diavoli di Sasso Pisano | geotermia e natura

Escursione a Sasso Pisano fino a Monterotondo Marittimo in un paesaggio particolarmente suggestivo che darà la possibilità di conoscere una delle aree geotermiche più famose del mondo, potendo osservare il processo industriale di sfruttamento, le manifestazioni geotermiche naturali e le. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

escursione nella valle del diavoli di sasso pisano geotermia e natura

© Pisatoday.it - Escursione nella Valle del diavoli di Sasso Pisano: geotermia e natura

