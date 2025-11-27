Esce venerdì 28 novembre il nuovo album di Gigi D’Alessio Nuje

NAPOLI – (GGD Edizioni SrlColumbia RecordsSony Music). L’album sarà disponibile in formato digitale e CD e, dal 19 dicembre, arriverà anche in vinile, con edizioni autografate dei formati CD e LP acquistabili in esclusiva sul Sony Music Store e sul sito ufficiale dell’artista. Il disco è già in preorder al link https:Columbia.lnk.toNUJE. Prodotto da Gigi D’Alessio insieme ad Adriano Pennino, Max D’Ambra e Kekko D’Alessio, “NUJE” raccoglie 13 brani che attraversano le sfumature più profonde dell’amore e della vita. È un album che parla di noi, delle relazioni che ci formano, ci feriscono, ci fanno battere il cuore, di scelte che cambiano il destino. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

