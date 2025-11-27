Esce The age of Disclosure il documentario che denuncia l’esistenza degli Ufo Ma in giro non se ne parla
The Age of Disclosure è il titolo del documentario denuncia realizzato dal regista Dan Farah presentato negli Stati Uniti e recentemente trasmesso anche online, dove viene esplicitato in maniera decisa da alte figure governative, istituzionali e del mondo della scienza che non siamo soli nell’universo. Colpisce l’apertura del documentario, con l’introduzione di Marco Rubio, Segretario di Stato Usa, che dichiara: “Abbiamo basi nucleari e segrete che vengono visitate da oggetti con tecnologie per noi sconosciute”. Chi sono? Da dove vengono? Cosa vogliono? Subiamo interferenze di tecnologie avanzatissime sconosciute ed anche la presenza di Nhi, Non Human Intelligence, civiltà non appartenenti alla nostra genia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
