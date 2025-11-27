Esce Stranger Things 5 la provocazione | Como è il Sottosopra di Lecco?
L'attesa era enorme anche nel Lecchese, ma si è conclusa. È stata diffusa questa notte la prima puntata di Stranger Things 5, la serie di Netflix che negli ultimi dieci anni ha stregato milioni di fan in tutto il mondo e, per certi versi, ridefinito il concetto di serialità.A Lecco sono decine di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
ESCE OGGI SU NETFLIX... Autunno 1987. Hawkins è isolata dal mondo: l’esercito ha circondato la città e le autorità hanno imposto una quarantena severa. Iniziò così la storia che ha appassionato il mondo, e come finirà? Guarda la stagione finale di Stranger - facebook.com Vai su Facebook
#StrangerThings, quando esce la stagione 5 e cosa sapere Vai su X
Stranger Things 5, volume 2: quando esce su Netflix - Ecco le date da segnare: Volume 2 (episodi 5–7) 25 dicembre, ore 20. Scrive today.it
A che ora esce Stranger Things 5 e cosa possiamo dire dei primi 5 minuti dell'episodio iniziale - Stranger Things 5, la stagione finale della serie cult dei fratelli Duffer, esce il 27 novembre, ma non alle 09. Lo riporta gqitalia.it
"Stranger Things 5": a che ora esce la stagione finale su Netflix dal 27 novembre - La stagione finale di "Stranger Things" arriva il 27 novembre: Vecna minaccia Hawkins, il gruppo deve restare unito per l’ultima epica battaglia su ... Si legge su alfemminile.com