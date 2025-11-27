Esce di strada con l’auto Muore sul colpo a 68 anni

Tragedia ieri mattina in via dei Grilli, a Fossoli di Carpi, dove un’automobile, intorno alle 8, è uscita di strada e il conducente è morto. La vittima è Antonio Esteban Fantozzi, di 68 anni, di nazionalità argentina, residente a Carpi in pieno centro storico. L’uomo stava transitando a bordo della sua Fiat Stilo grigia lungo via Grilli, nella parte non asfaltata, nel tratto compreso tra la Strada provinciale Romana Nord e via Remesina Esterna, quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo della macchina che ha terminato la sua corsa finendo nel fossato. Secondo alcune testimonianze, sarebbe stato un cacciatore che, passando lungo via Grilli, ha notato un’autovettura dentro al fosso con una persona all’interno a dare l’allarme. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

