Nel vasto universo DC, si assiste a un’evoluzione sempre più oscura e complessa, in cui alcuni dei personaggi più amati vengono coinvolti in trame di corruzione e tradimento. Recentemente, l’attenzione si focalizza sulla crescente minaccia rappresentata da Darkseid e sulla sua capacità di influenzare anche i più iconici eroi, portandoli verso il lato oscuro. Di seguito, si approfondiscono gli sviluppi più recenti riguardanti il primo velocista della DC, Max Mercury, che ha ufficialmente adottato un atteggiamento malvagio sotto l’influsso di Darkseid. la trasformazione di max mercury in un alleato di darkseid. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Eroe dc trasformato in cattivo dopo 85 anni