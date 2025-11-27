Ero io cosa facevo Figuraccia per Elodie scaccia il ‘fan molesto’ che la filma e si scopre chi era davvero

Una scintilla nata in pochi secondi, proprio sotto un palco gremito, è bastata a trasformare una serata di musica in un caso che continua a far discutere. L’episodio avvenuto durante il concerto siciliano di Elodie, al Palarescifina, ha acceso un dibattito che nelle ultime ore ha invaso i social, coinvolto addetti ai lavori e fan, e messo al centro la relazione — spesso complicata — tra artisti e stampa nei contesti live. Al cuore della vicenda c’è il gesto con cui la cantante ha allontanato un telefono apparso troppo vicino mentre stava interpretando uno dei brani più energici del suo tour. Secondo la ricostruzione circolata online, tutto sarebbe accaduto nel momento in cui, durante Black Nirvana, due persone avrebbero cominciato a filmare a brevissima distanza dal sottopalco. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

