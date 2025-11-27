Ernie addominali in Italia ne soffre il 4-5% della popolazione

ROMA (ITALPRESS) – Le ernie addominali sono una delle patologie chirurgiche più comuni: si stima che in Italia interessino circa il 4-5% della popolazione, con un picco tra gli uomini sopra i cinquant’anni e un totale di oltre 150mila interventi di rimozione. Le ernie si verificano quando una parte del contenuto addominale, di solito un . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

