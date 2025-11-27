Erika Kirk incinta di JD Vance? La vedova nella cerimonia di addio al marito | Vedo similitudini tra Charlie e il vicepresidente Usa - VIDEO

Secondo alcuni rumor, Erika Kirk sarebbe incinta all'ottava settimana di gravidanza, ma il marito Charlie Kirk è morto 11 settimane fa e il presunto bimbo in arrivo potrebbe essere figlio del vicepresidente Usa JD Vance Diventano sempre più insistenti le voci secondo cui la vedova di Charlie. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Erika Kirk incinta di JD Vance? La vedova nella cerimonia di addio al marito: "Vedo similitudini tra Charlie e il vicepresidente Usa" - VIDEO

Altri contenuti sullo stesso argomento

No, Erika Kirk non è incinta di 8 settimane. Sono voci infondate diffuse online. La vedova non ha mai annunciato la gravidanza, ma ha raccontato di sperare di essere incinta quando il marito è stato assassinato. - facebook.com Vai su Facebook

Dopo giorni in cui il vociferare si era fatto incessante, la moglie di JD Vance ha placato gli animi spiegando di essersi «dimenticata» l’anello. Ma molti alzano il sopracciglio per la vicinanza tra il vicepresidente e la vedova di Charlie Kirk Vai su X

No, non è vero che la moglie di Charlie Kirk è incinta di otto settimane - Ci segnalano i nostri contatti un post secondo cui la moglie di Charlie Kirk è incinta di otto settimane, diffuso insinuando l'idea che la stessa abbia avuto rapporti sessuali con altri uomini a due s ... Da bufale.net

La moglie di Charlie Kirk rompe il silenzio sull’abbraccio con JD Vance: cosa si sono detti davvero - Erika Kirk svela finalmente cosa è successo durante l’abbraccio virale con il vicepresidente JD Vance, chiarendo parole e gesti del momento. Lo riporta msn.com

Erika Kirk e l’abbraccio a J.D. Vance che scatena i social: "In lui vedo somiglianze con mio marito" - Negli Stati Uniti è scoppiato un vero caso politico e mediatico dopo l’abbraccio tra Erika Kirk, vedova dell’attivista Maga Charlie Kirk, e il vicepresidente americano J. Secondo affaritaliani.it