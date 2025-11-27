Erika Kirk incinta di JD Vance? La vedova nella cerimonia di addio al marito | Vedo similitudini tra Charlie e il vicepresidente Usa - VIDEO

Secondo alcuni rumor, Erika Kirk sarebbe incinta all'ottava settimana di gravidanza, ma il marito Charlie Kirk è morto 11 settimane fa e il presunto bimbo in arrivo potrebbe essere figlio del vicepresidente Usa JD Vance Diventano sempre più insistenti le voci secondo cui la vedova di Charlie. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

erika kirk incinta jdNo, non è vero che la moglie di Charlie Kirk è incinta di otto settimane - Ci segnalano i nostri contatti un post secondo cui la moglie di Charlie Kirk è incinta di otto settimane, diffuso insinuando l'idea che la stessa abbia avuto rapporti sessuali con altri uomini a due s ... Da bufale.net

La moglie di Charlie Kirk rompe il silenzio sull’abbraccio con JD Vance: cosa si sono detti davvero - Erika Kirk svela finalmente cosa è successo durante l’abbraccio virale con il vicepresidente JD Vance, chiarendo parole e gesti del momento. Lo riporta msn.com

Erika Kirk e l’abbraccio a J.D. Vance che scatena i social: "In lui vedo somiglianze con mio marito" - Negli Stati Uniti è scoppiato un vero caso politico e mediatico dopo l’abbraccio tra Erika Kirk, vedova dell’attivista Maga Charlie Kirk, e il vicepresidente americano J. Secondo affaritaliani.it

