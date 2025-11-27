Eredità Pippo Baudo gli eredi non firmano | quanto vale il patrimonio

Quanto vale l’ eredità di Pippo Baudo? Per quanto possa apparire sorprendente, questa domanda è motivo di contesa ormai da mesi. Il celebre conduttore è deceduto il 16 agosto 2025 e da allora sono trascorsi svariati mesi ma, fatto insolito, nessuno ha accettato il lascito. Gli eredi stanno rallentando la procedura e il motivo sembra essere il seguente: stima troppo bassa. Eredità non accettata. Gli eredi di Pippo Baudo non hanno dunque ancora accettato l’eredità, stimata in circa 10 milioni di euro. La somma sarebbe stata infatti giudicata non congrua, alla luce di una lunga e redditizia carriera nel mondo della televisione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

