Eredità Pippo Baudo | dopo tre mesi nessuno ha ancora accettato la sua eredità

La questione dell'eredità di Pippo Baudo, che ammonta a circa 10 milioni di euro, resta irrisolta. Dopo quasi tre mesi, i beneficiari non hanno ancora formalizzato l'accettazione. A quasi tre mesi dalla lettura del testamento di Pippo Baudo, la questione dell'eredità del celebre conduttore televisivo non è ancora stata risolta. Nonostante la data di apertura .

