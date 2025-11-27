Eredità Pippo Baudo | dopo tre mesi nessuno ha ancora accettato la sua eredità

Lawebstar.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La questione dell’eredità di Pippo Baudo, che ammonta a circa 10 milioni di euro, resta irrisolta. Dopo quasi tre mesi, i beneficiari non hanno ancora formalizzato l’accettazione. A quasi tre mesi dalla lettura del testamento di Pippo Baudo, la questione dell’eredità del celebre conduttore televisivo non è ancora stata risolta. Nonostante la data di apertura . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Eredità Pippo Baudo: dopo tre mesi nessuno ha ancora accettato la sua eredità

