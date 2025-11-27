Eredità di Pippo Baudo perché gli eredi non hanno ancora accettato il testamento

Mistero sull’eredità del conduttore. A quasi tre mesi dall’apertura del testamento di Pippo Baudo, rimane un punto interrogativo sulla successione del conduttore. Secondo il Fatto Quotidiano, infatti, gli eredi non avrebbero ancora formalizzato l’accettazione: né Tiziana, nata dal matrimonio con Angela Lippi, né Alessandro, riconosciuto nel 1996 e nato dalla relazione con Mirella Adinolfi, né Dina Minna, storica assistente del presentatore. A generare lo stallo sarebbe la stima del patrimonio, valutato attorno ai 10 milioni di euro. Una cifra ritenuta da alcuni osservatori poco coerente con una carriera segnata da compensi milionari e da numerose acquisizioni immobiliari tra Lazio e Sicilia, la sua terra d’origine. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Eredità di Pippo Baudo, perché gli eredi non hanno ancora accettato il testamento

