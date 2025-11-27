Eredità di Pippo Baudo colpo di scena assurdo | aperto il testamento ma… nessuno vuole i 10 milioni!
La morte di Pippo Baudo, avvenuta il 16 agosto 2025, ha lasciato un vuoto enorme nel mondo dello spettacolo, ma anche un testamento che sta facendo discutere quanto e più della sua stessa eredità artistica. Il documento con le sue volontà è stato aperto il 9 settembre, davanti al notaio e agli eredi, eppure – inaspettatamente – nessuno ha ancora deciso di accettare ciò che Baudo ha lasciato. Un patrimonio stimato in circa 10 milioni di euro che, paradossalmente, sembra essere diventato un peso invece che un privilegio. Ma cosa sta realmente accadendo? Perché nessuno ha ancora accettato l’eredità di Pippo Baudo?. 🔗 Leggi su Donnapop.it
