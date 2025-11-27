Eredità Baudo 10 milioni e gli eredi non li accettano | cosa non torna nei conti

A tre mesi dall'apertura del testamento di Pippo Baudo, l'eredità del celebre conduttore rimane in una situazione di stallo. Nonostante il documento sia stato ufficialmente letto il 9 settembre scorso nello studio del notaio Renato Carraffa a Bracciano, nessuno degli eredi ha ancora formalmente accettato il patrimonio stimato in circa 10 milioni di euro. Una situazione insolita che solleva interrogativi, considerando che normalmente le pratiche di questo tipo vengono concluse in pochi giorni, mentre qui sono trascorsi ben tre mesi senza alcuna formalizzazione. Il diritto all'accettazione si prescrive in dieci anni, ma i tempi dilatati stanno alimentando speculazioni e dubbi sul reale valore del patrimonio lasciato dallo storico presentatore.

