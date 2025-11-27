Era scomparso da tre giorni un giovane del Casertano trovato morto a Barcellona | Polizia | Decesso accidentale

Rocco Amato, di Francolise, viveva in Spagna da alcuni anni. Sul suo caso indagano le autorità catalane. Il corpo senza vita rinvenuto dalle forze dell'ordine locali. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

