Era scomparso da tre giorni un giovane del Casertano trovato morto a Barcellona | Polizia | Decesso accidentale
Rocco Amato, di Francolise, viveva in Spagna da alcuni anni. Sul suo caso indagano le autorità catalane. Il corpo senza vita rinvenuto dalle forze dell'ordine locali. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
