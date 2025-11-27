Era intento a infrangere la vetrata di una gioielleria in una nota via con una mazza ferrata | arrestato

Napolitoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di mercoledì la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 30enne di Torre del Greco, con precedenti di polizia, anche specifici, per tentato furto aggravato.In particolare, gli agenti del commissariato di Sorrento, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

