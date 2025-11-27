Epatite A B e C il primato nazionale della Lombardia | cibo contaminato e sesso non protetto sono i maggiori fattori di rischio

Milano, 27 novembre 2025 – La Lombardia primeggia nella poco piacevole classifica dei nuovi casi totali e nella percentuale di crescita, di epatite A, B e C mentre è praticamente esente da quelli da E. Trasmissione sessuale e cibi contaminati. Crescono in Lombardia ma anche in Italia ed d'Europa, le segnalazioni di casi di epatite A legati sia alla trasmissione sessuale che al consumo di prodotti contaminati. Lo segnala l' Istituto Superiore di Sanità (Iss) nell'aggiornamento del bollettino della sorveglianza Seieva relativo al primo semestre del 2025, secondo cui sono invece in calo i casi di epatite B, aumentano quelli di epatite E mentre per l' epatite C la situazione è sostanzialmente stabile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Epatite A, B e C, il primato nazionale della Lombardia: cibo contaminato e sesso non protetto sono i maggiori fattori di rischio

