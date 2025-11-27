EP 9 | Breve storia d' amore Die My Love Train Dreams Scarlett Johansson fa l' esorcista

Ascolta il podcast Visioni su SpotifyNella puntata di oggi parleremo di Breve storia d'amore, esordio alla regia di Ludovica Rampoldi con Pilar Fogliati e Adriano Giannini. Di Die My Love, il provocatorio dramma con protagonista Jennifer Lawrence. Poi di Train Dreams, film evocativo in streaming. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - EP. 9: Breve storia d'amore, Die My Love, Train Dreams. Scarlett Johansson fa l'esorcista

Approfondisci con queste news

?DAL 27 NOVEMBRE? Oi Vita Mia Breve Storia d’Amore #NuoviFilmAlCinema Guarda il resto della nostra programmazione sul nostro sito ufficiale www.cinemamultisalalumiere.it #nuovifilm #universal #warnerbros #rai - facebook.com Vai su Facebook

#unlibroinrete #libriinconnessione "Breve storia della nostra inerzia" di Maurizio Ciampa e "I demoni" di Fëdor Dostoevskij Maurizio Ciampa, amico del Guanxinet, sarà nostro Ospite il giorno Giovedì 11 dicembre 2025 ore 20.30 a Valdagno Palazzo Festari @ Vai su X

Il Conclave più lungo della storia è durato 2 anni e 9 mesi. Il più breve: 10 ore - Il conclave più breve mai registrato durò poche ore (circa 10) e si tenne nella notte tra il 31 ottobre e il primo novembre 1503. Secondo quotidiano.net