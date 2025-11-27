Entella la casa è inespugnabile | 400 giorni senza perdere al Sannazzari

Gazzetta.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel suo stadio la squadra ligure è imbattibile: fa risultato da 24 partite consecutive, dal 26 settembre 2024. Mentre lontano da Chiavari. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

entella la casa 232 inespugnabile 400 giorni senza perdere al sannazzari

© Gazzetta.it - Entella, la casa è inespugnabile: 400 giorni senza perdere al Sannazzari

