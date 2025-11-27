Entella la casa è inespugnabile | 400 giorni senza perdere al Sannazzari
Nel suo stadio la squadra ligure è imbattibile: fa risultato da 24 partite consecutive, dal 26 settembre 2024. Mentre lontano da Chiavari. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
