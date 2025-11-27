Enpaia sorride | patrimonio da 2 miliardi e oltre 9mila imprese agricole

Un avanzo d'esercizio 2024 che si attesta intorno ai 22,8 milioni di euro, in crescita rispetto ai 16,2 milioni dell'anno precedente. Un patrimonio complessivo di oltre 2 miliardi di euro, iscritti attivi che superano 41mila unità, e oltre 9mila imprese del settore agricolo e agroalimentare coinvolte. la solidità dell'Enpaia L'Enpaia, fondazione con personalità giuridica di .

