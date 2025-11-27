Energia da Montalto a Milano il nuovo elettrodotto parte dall' ex centrale

Viterbotoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è conclusa una delle prime fasi per il futuro elettrodo Milano-Montalto di Castro. Nella giornata di ieri, 26 novembre, i tecnici di Terna hanno presentato i risultati della consultazione pubblica iniziata a gennaio, relativa al "nuovo collegamento Hvdc Milano-Montalto". L'incontro ha fatto il. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

