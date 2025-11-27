Enel il gruppo guidato da Flavio Cattaneo migliore per trasparenza fiscale in Europa

Enel conquista nuovamente il primo posto, a pari merito con Philips e Repsol, nel Tax Transparency Benchmark 2025 pubblicato da VBDO, la principale associazione europea di investitori istituzionali attenti alla sostenibilità. Il risultato colloca il Gruppo guidato da Flavio Cattaneo al vertice di una selezione composta da 116 grandi società quotate europee, di cui solo nove sono italiane. L’azienda conferma così il primato raggiunto nel 2024, risultando l’unica realtà italiana al vertice del benchmark: un segnale di continuità e solidità nel percorso di trasparenza fiscale che Enel porta avanti da anni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Enel, il gruppo guidato da Flavio Cattaneo migliore per trasparenza fiscale in Europa

