Emozioni e commozione al Premio Internazionale di Poesia Sergio Camellini
Un grande successo la prima edizione, tenutasi nell’Aula magna dell’Accademia Militare di Modena Modena, Palazzo Ducale di Goffredo Palmerini MODENA –Emozioni intense e grande commozione ha regalato la cerimonia conclusiva del Premio Internazionale di Poesia “Sergio Camellini” alle Personalità intervenute, ai numerosi poeti italiani e stranieri, al pubblico che sabato scorso, 22 novembre ha ricolmato l’Aula magna dell’ Accademia Militare di Modena. Lo splendido, possente Palazzo Ducale, che dal 1947 ospita l’Accademia dove si formano gli Ufficiali dell’Esercito italiano e dei Carabinieri, è stata suggestiva cornice alla prima edizione del Premio intitolato al grande Poeta modenese. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
LA COPERTINA DEL GAZZETTINO FOTOGALLERY / “Quelli del Circolo”: emozioni (e commozione) alla serata di ritrovo organizzata a Tavarnuzze. Un sabato a dir poco speciale quello del 15 novembre: la Messa in ricordo di chi non c'è più, il rinfresco - facebook.com Vai su Facebook
Ieri ho vissuto un momento di grande commozione. Con Agnese ho avuto l’onore di partecipare all’inaugurazione del Grande Museo Egizio al Cairo. Difficile esprimere a parole o con le immagini le emozioni provate. Per me la cultura è l’anima di una nazione Vai su X
Premio Internazionale Fair Play Menarini, trionfo di emozioni per la 29° edizione - FIESOLE, 3 luglio 2025 – Una notte sospesa tra storia e leggenda, ha consacrato i valori più autentici dell’etica e del fair play. Riporta lanazione.it
Premio Internazionale Fair Play Menarini, con l’annuncio dei nuovi campioni al CONI prende il via all’edizione 2025 - ROMA, 11 giugno 2025 – L’atmosfera d’attesa, i nomi svelati, le storie che iniziano a farsi voce: con la presentazione al Salone d’Onore del CONI, la Fondazione Fair Play Menarini ha annunciato i ... Come scrive lanazione.it
Premio Internazionale Fair Play Menarini: l'annuncio dei nuovi campioni al CONI - Con la presentazione al Salone d’Onore del CONI, la Fondazione Fair Play Menarini ha annunciato i fuoriclasse dello sport internazionale vincitori della 29esima edizione del Premio Internazionale Fair ... Come scrive tg24.sky.it