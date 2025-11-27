Emozioni e commozione al Premio Internazionale di Poesia Sergio Camellini

Un grande successo la prima edizione, tenutasi nell’Aula magna dell’Accademia Militare di Modena Modena, Palazzo Ducale di Goffredo Palmerini   MODENA –Emozioni intense e grande commozione ha regalato la cerimonia conclusiva del Premio Internazionale di PoesiaSergio Camellini” alle Personalità intervenute, ai numerosi poeti italiani e stranieri, al pubblico che sabato scorso, 22 novembre ha ricolmato l’Aula magna dell’ Accademia Militare di Modena. Lo splendido, possente Palazzo Ducale, che dal 1947 ospita l’Accademia dove si formano gli Ufficiali dell’Esercito italiano e dei Carabinieri, è stata suggestiva cornice alla prima edizione del Premio intitolato al grande Poeta modenese. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

