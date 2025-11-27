Emiliano il pm L' ex presidente della Puglia vuole tornare magistrato dopo 20 anni di politica

Ilfoglio.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Michele Emiliano vuole tornare in tribunale. A pochi giorni dalla vittoria di Antonio Decaro alle regionali, l'ormai ex presidente della regione Puglia, a cui è stato chiesto di non candidarsi al Consiglio regionale, sarebbe intenzionato a indossare di nuovo le vesti di magistrato, professione da lui esercitata fino al 2003, anno in cui è diventato primo cittadino di Bari. Ha ricoperto la carica fino al 2014, e nel frattempo è stato segretario regionale del Pd, assessore comunale a San Severo e due volte presidente di regione. Prima di accettare la candidatura a presidente, in mezzo a lunghe tribolazioni, Decaro aveva posto un veto sulla presenza del suo predecessore nelle liste per il Consiglio regionale, dicendosi pronto a correre per la carica a patto di "non essere ostaggio delle decisioni di Emiliano e Vendola ". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

emiliano il pm l ex presidente della puglia vuole tornare magistrato dopo 20 anni di politica

© Ilfoglio.it - Emiliano, il pm. L'ex presidente della Puglia vuole tornare magistrato dopo 20 anni di politica

Altri contenuti sullo stesso argomento

emiliano pm ex presidenteEmiliano,il pm. L'ex presidente della Puglia vuole tornare magistrato dopo 20 anni di politica - Dopo la vittoria di Decaro, l'ex governatore vuole tornare in magistratura con il massimo dello stipendio ,ma è dal 2003 che non esercita la professione ... Segnala ilfoglio.it

emiliano pm ex presidenteMichele Emiliano e le porte girevoli politica-magistratura: l’ex governatore pugliese rivuole la toga (con stipendio doppio) - Al termine dei suoi dieci anni da presidente della Regione Puglia, costretto a non ricandidarsi da “sem ... Secondo msn.com

emiliano pm ex presidenteEmiliano dopo 20 anni chiede di tornare magistrato con l’aumento di stipendio - BARI – Non indagini né sentenze ma le attività amministrative da sindaco e presidente della Regione, che per due decenni hanno segnato la storia di Bari e della Puglia: è con questo curriculum che il ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Emiliano Pm Ex Presidente