Emiliano il pm L' ex presidente della Puglia vuole tornare magistrato dopo 20 anni di politica
Michele Emiliano vuole tornare in tribunale. A pochi giorni dalla vittoria di Antonio Decaro alle regionali, l'ormai ex presidente della regione Puglia, a cui è stato chiesto di non candidarsi al Consiglio regionale, sarebbe intenzionato a indossare di nuovo le vesti di magistrato, professione da lui esercitata fino al 2003, anno in cui è diventato primo cittadino di Bari. Ha ricoperto la carica fino al 2014, e nel frattempo è stato segretario regionale del Pd, assessore comunale a San Severo e due volte presidente di regione. Prima di accettare la candidatura a presidente, in mezzo a lunghe tribolazioni, Decaro aveva posto un veto sulla presenza del suo predecessore nelle liste per il Consiglio regionale, dicendosi pronto a correre per la carica a patto di "non essere ostaggio delle decisioni di Emiliano e Vendola ". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
“Invito tutti i politici a dare il numero di telefono perché si risolvono un mare di problemi con quel numero di telefono”. A dirlo è stato Michele Emiliano, presidente uscente della Regione Puglia, al termine della cerimonia di apertura della 38/ma Assemblea gen - facebook.com Vai su Facebook
Emiliano,il pm. L'ex presidente della Puglia vuole tornare magistrato dopo 20 anni di politica - Dopo la vittoria di Decaro, l'ex governatore vuole tornare in magistratura con il massimo dello stipendio ,ma è dal 2003 che non esercita la professione ... Segnala ilfoglio.it
Michele Emiliano e le porte girevoli politica-magistratura: l’ex governatore pugliese rivuole la toga (con stipendio doppio) - Al termine dei suoi dieci anni da presidente della Regione Puglia, costretto a non ricandidarsi da “sem ... Secondo msn.com
Emiliano dopo 20 anni chiede di tornare magistrato con l’aumento di stipendio - BARI – Non indagini né sentenze ma le attività amministrative da sindaco e presidente della Regione, che per due decenni hanno segnato la storia di Bari e della Puglia: è con questo curriculum che il ... Lo riporta msn.com