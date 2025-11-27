Emiliano il pm L' ex presidente della Puglia vuole tornare magistrato dopo 20 anni di politica

Michele Emiliano vuole tornare in tribunale. A pochi giorni dalla vittoria di Antonio Decaro alle regionali, l'ormai ex presidente della regione Puglia, a cui è stato chiesto di non candidarsi al Consiglio regionale, sarebbe intenzionato a indossare di nuovo le vesti di magistrato, professione da lui esercitata fino al 2003, anno in cui è diventato primo cittadino di Bari. Ha ricoperto la carica fino al 2014, e nel frattempo è stato segretario regionale del Pd, assessore comunale a San Severo e due volte presidente di regione. Prima di accettare la candidatura a presidente, in mezzo a lunghe tribolazioni, Decaro aveva posto un veto sulla presenza del suo predecessore nelle liste per il Consiglio regionale, dicendosi pronto a correre per la carica a patto di "non essere ostaggio delle decisioni di Emiliano e Vendola ". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

