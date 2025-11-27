Emiliano e l' ipotesi del ritorno in magistratura | Aumento di stipendio? Ho solo chiesto ricostruzione della carriera

Michele Emiliano potrebbe tornare a vestire la toga? Per l'ormai ex governatore pugliese, il cui mandato scadrà ufficialmente tra poche settimane, il ritorno in magistratura potrebbe essere una possibilità. "In teoria dovrei tornare a fare il magistrato, anche se, avendo 66 anni, purtroppo mi. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Emiliano e l'ipotesi del ritorno in magistratura: "Aumento di stipendio? Ho solo chiesto ricostruzione della carriera"

