Firenze, 27 novembre 2025 - “ Purtroppo non manca solo l’acqua calda a Sollicciano. Per i detenuti le condizioni di vita continuano a essere lontane dalla dignità, i percorsi di salute mentale sono frammentati, il reinserimento sociale è quasi inesistente e le manutenzioni strutturali del penitenziario sono portate avanti con ritardi gravi e incomprensibili. Per questo chiediamo alla nuova giunta regionale di mettere il carcere tra le priorità”. A dirlo è l’ associazione Pantagruel, da anni impegnata nel sostegno ai detenuti della casa circondariale fiorentina, in particolare nei percorsi di accompagnamento sociale, sanitario e formativo, dopo le ultime notizie che arrivano da Sollicciano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Emergenza Sollicciano, l'appello dei volontari a Giani: “Qui è il regno dell’invisibilità”