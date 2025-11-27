Ematologia del Perrino | Ail dona centrifughe fornetto e aste portaflebo
BRINDISI - Un nuovo gesto di solidarietà dell'Ail di Brindisi per l'Ematologia dell'ospedale Perrino: questa mattina l'associazione ha donato al reparto due centrifughe per esami del sangue, un fornetto sterilizzatore e 30 aste portaflebo. Ad accogliere la presidente dell'Ail Brindisi, Carla. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
