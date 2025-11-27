Emanuela Orlandi la rivelazione di Chi l’ha visto | dai documenti dei servizi sbuca lo zio di piazza Navona

Mentre si continua a scavare sotto Villa Osio (oggi sede della Casa del Jazz di Roma) arriva, nel corso dell’ultima puntata di “ Chi l’ha visto ”, una notizia importante sulla storia dell’immobile confiscato alla criminalità romana e diventato un polo culturale. I segreti di Villa Osio. Enrico Nicoletti, il cassiere della fazione testaccina dell a Banda della Magliana, ha comprato questa villa dal Vicariato di Roma, il 22 marzo del 1983. A regolare la compravendita fu l’allora vicario, il cardinale Ugo Poletti, uno dei personaggi più volte entrati nella vicenda della scomparsa di Emanuela Orlandi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

