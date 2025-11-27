Elodie tutti i look della popstar in tour tra sensualità e scintillii
Con la grinta degna di una popstar internazionale, Elodie ci aveva già concesso un gradito assaggio di ciò che sarebbe potuto accadere in un tour vero e proprio con il doppio appuntamento negli stadi la scorsa estate: dopo le tappe di San Siro, a Milano, e del Maradona a Napoli, eccola adesso accontentare il proprio pubblico con un epico tour dei palazzetti in giro per l’Italia. La data zero è stata a Jesolo, lo scorso 29 ottobre, e dopo ben due appuntamenti Milanesi è stata la volta di Eboli, Padova, Firenze, Roma e Messina; toccherà ora a Bari e infine nuovamente a Roma ospitarla. Al centro dello show il perfetto incontro fra il talento e la fisicità invidiabile dell’artista, che sul palco appare sempre diversa destreggiandosi tra gabbie e vasche d’acqua, contornata da ben undici ballerini e scenografie mozzafiato. 🔗 Leggi su Dilei.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Elodie accende il PalaRescifina nella sua prima data siciliana. Scopri tutti i dettagli nell'articolo completo e non perderti le informazioni più importanti. - facebook.com Vai su Facebook
Elodie, tutti i look della popstar in tour tra sensualità e scintillii - Libera e sfrontata, tra mistero e seduzione, Elodie sta portando avanti il suo tour italiano proponendosi come nuova “Queen del Pop”: la rassegna dei look. Come scrive dilei.it
Elodie con body scintillante e corsetto: a chi si ispira il nuovo look viola del tour - In quanti sanno che il suo nuovo look viola scintillante nasconde un omaggio speciale? Si legge su fanpage.it
Elodie cambia ancora look per il tour: è il momento della maxi coda con le trecce - Ieri, in occasione della data di Messina, ha rivoluzionato l'hair look: ecco il risultato ... Da fanpage.it