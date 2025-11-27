Elodie tutti i look della popstar in tour tra sensualità e scintillii

Con la grinta degna di una popstar internazionale, Elodie ci aveva già concesso un gradito assaggio di ciò che sarebbe potuto accadere in un tour vero e proprio con il doppio appuntamento negli stadi la scorsa estate: dopo le tappe di San Siro, a Milano, e del Maradona a Napoli, eccola adesso accontentare il proprio pubblico con un epico tour dei palazzetti in giro per l’Italia. La data zero è stata a Jesolo, lo scorso 29 ottobre, e dopo ben due appuntamenti Milanesi è stata la volta di Eboli, Padova, Firenze, Roma e Messina; toccherà ora a Bari e infine nuovamente a Roma ospitarla. Al centro dello show il perfetto incontro fra il talento e la fisicità invidiabile dell’artista, che sul palco appare sempre diversa destreggiandosi tra gabbie e vasche d’acqua, contornata da ben undici ballerini e scenografie mozzafiato. 🔗 Leggi su Dilei.it

