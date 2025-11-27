Elodie shock sul palco spacca il telefono del fan ma era un giornalista e scatena i social

Elodie diventa virale, ma non per una sua hit musicale. Durante il concerto di novembre a Messina, ha reagito bruscamente quando un fotografo si è avvicinato al palco per immortalare la sensuale coreografia acquatica di Black Nirvana. Dopo averne già allontanato uno e ritenendo la ripresa del secondo troppo invasiva, Elodie, in un iconico body fucsia, ha allontanato con decisione il telefono del fotoreporter e ha pronunciato la frase «Te lo spacco quel cellulare», causando la caduta a terra dello smartphone. I video dell’episodio sono diventati immediatamente virali sui social, scatenando il dibattito tra fan e detrattori: da un lato chi difende la cantante per la tutela del proprio spazio personale durante l’esibizione, dall’altro chi giudica il gesto eccessivo e sproporzionato durante uno spettacolo dove mette in mostra il proprio talento. 🔗 Leggi su Panorama.it

