Elodie ripresa troppo da vicino al concerto il giornalista | Autorizzato dal suo staff non capisco il gesto

Dopo il filmato virale di Elodie che allontana due giornalisti che la stavano riprendendo troppo da vicino al concerto, uno dei diretti interessati spiega la sua versione dei fatti: "Ho ripreso allo stesso modo Giuliano Sangiorgi, non ha mostrato alcun fastidio". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sono stato additato, e non solo dai social, come un fan troppo invadente, invece ero entrato da fotoreporter accreditato. ” Queste le parole di Antonio Caffo, giornalista e fotoreporter che si è trovato al centro di una polemica dopo il concerto di Elodie a Messina - facebook.com Vai su Facebook
