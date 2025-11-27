Elisabetta e Limone di Juan Rodolfo Wilcock in scena per Teatri di Naso
Domenica 30 novembre alle ore 18,30, nel Vittorio Alfieri va in scena il penultimospettacolo del cartellone autunnale di “Teatri di Naso”: "Elisabetta e Limone" di JuanRodolfo Wilcock, interpretato da Cinzia Muscolino e Stefano Cutrupi, con la regia di Tino Caspanello; Muscolino firma anche. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Altre letture consigliate
Lino Guanciale porta alle Fonderie Limone di Torino lo spettacolo tratto da Hugo («Napoleone. La morte di Dio») - facebook.com Vai su Facebook
Messina: penultimo appuntamento di “Teatri di Naso”, in scena “Elisabetta e Limone” - Domenica 30 novembre (alle ore 18,30, nel “Vittorio Alfieri”) va in scena il penultimo spettacolo del cartellone autunnale di “Teatri di Naso”: “Elisabetta e Limone” di Juan Rodolfo Wilcock, interpret ... strettoweb.com scrive