Elisabetta e Limone di Juan Rodolfo Wilcock in scena per Teatri di Naso

Domenica 30 novembre alle ore 18,30, nel Vittorio Alfieri  va in scena il penultimospettacolo del cartellone autunnale di "Teatri di Naso": "Elisabetta e Limone" di JuanRodolfo Wilcock, interpretato da Cinzia Muscolino e Stefano Cutrupi, con la regia di Tino Caspanello; Muscolino firma anche.

