Elisabetta Canalis e Alvise Rigo innamorati a Milano | ormai non si nascondono più

Elisabetta Canalis e Alvise Rigo non si nascondono più e a Milano svelano il sentimento profondo che li unisce. La showgirl è infatti tornata in Italia, lasciando Los Angeles, proprio per trascorrere un po’ di tempo con il fidanzato. Elisabetta Canalis e Alvise Rigo, è amore a Milano. Milano si rivela ancora una volta il palcoscenico perfetto per le storie d’amore che fanno sognare. E quella tra Elisabetta Canalis e Alvise Rigo sembra ormai uscita dalla fase dei “forse”: fra sorrisi complici, mani intrecciate e un weekend trascorso tra hotel di charme e serate a due, i due non hanno più alcuna intenzione di nascondersi. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Elisabetta Canalis e Alvise Rigo innamorati a Milano: ormai non si nascondono più

